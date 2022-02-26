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Здоровье26 февраля 2022 9:01

Во Владимирской области за сутки подтверждено 935 случаев коронавируса

Таковы результаты лабораторных исследований за 25 февраля
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за прошедшие сутки в регионе подтвердилось 935 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На первом месте в сводке оказался Владимир с 205 новыми заражениями, на втором Муромский район со 129 новыми случаями, на треьем — Ковровский район, где заразилось еще 102 человека.

В Александровском районе подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом, в Гусь-Хрустальном районе 60, в Собинском районе 58, в Киржачском районе 45, в Радужном 44, в Юрьев-Польском районе 43, в Гороховецком районе 39, в Меленковском районе 38, в Кольчугинском районе 28, в Селивановском районе 26, в Камешковском районе 25, в Суздальском районе 19, в Судогодском районе два случая, в Вязниковском районе один.

В Петушинском районе новых случаев заражения за прошедшие сутки не выявлено.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 134582 случая заражения коронавирусом.