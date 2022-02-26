Во Владимире экс-сотрудника уголовного розыска отправили в колонию

Как установлено судом, оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции Фрунзенского района 20 декабря 2020 года находился на суточном дежурстве, когда ему поступила информация, что в отдел доставили мужчину, подозреваемого в неких противоправных действиях.

Оперативник приказал задержанному повернуться лицом к стене, сковал ему руки за спиной пластиковым хомутом (что это был за хомут, установить так и не удалось), а затем потребовал от мужчины пароль от его телефона. Тот отвечать отказался, и потому оперативник применил к нему силу.

Фрунзенский районный суд, рассмотрев это дело, признал экс-оперативника виновным и 25 февраля вынес ему обвинительный приговор, наказав бывшего полицейского 3 годами 10 месяцами колонии общего режима. Осужденного взяли под сражу в зале суда.