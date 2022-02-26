Во Владимире сотрудницу госорганизации из-за прививки отстранили от работы

Как сообщает Ленинский районный суд Владимира, 16 февраля с исковым заявлением к своему работодателю обратилась сотрудница государственной организации. Какой именно — в суде не называют.

Как следует из заявления, женщина оспаривает законность приказа, согласно которому ее отстранили от работы без сохранения зарплаты на время вынужденного простоя. Истица требует возмещения морального вреда и всех причитающихся выплат.

В ноябре минувшего года истицу отстранили от работы до окончания эпидемии, как отказавшуюся от прохождения прививки против коронавируса. При этом женщина предоставляла начальству документы, согласно которым она имела антитела, так как переболело коронавирусом в 2020 году. Тем не менее, это не помогло.

В скором времени суд приступит к рассмотрению данного иска.