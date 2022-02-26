В Петушинском районе не удалось найти подрядчика на строительство школы

Как сообщает МКУ «Отдел капитального строительства» Петушинского района, подрядчика на строительство школы в Покрове на 1100 мест найти так и не удалось. Очередной конкурс был признан несостоявшимся в связи с тем, что на него не поступило ни одной заявки.

Ранее процедура выбора инициировалась дважды — 30 декабря 2021 года и 4 февраля текущего года, но результатов это не принесло.

Администрация Петушинского района сообщает, что направила властям региона обращения по поводу увеличения начальной цены контракта. Также принято решение снова объявить электронную закупку на строительство школы.

Начальная стоимость, которую заявляли на торги — чуть более 1 миллиарда 75 миллионов рублей.