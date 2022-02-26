В Собинском районе местный житель обокрал церковь и сельский магазин

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях полицейские задержали подозреваемого в совершении двух краж на территории Собинского района.

Еще в прошлом году к полицейским обратился директор сельского магазина, который рассказал, что неизвестный повредил оконную раму, пробрался внутрь и украл ценностей на 181 тысячу рублей.

В ходе работы сотрудники полиции выяснили, что похожим образом в Собинском районе обокрали одну из церквей, тогда воры стащили вещей и ценностей на 60 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска в результате длительной работы смогли выйти на подозреваемого, которым оказался 55-летний местный житель. После задержания он сознался, что кражи совершал для дальнейшей перепродажи похищенного. В настоящее время по обоим фактам расследуются уголовные дела, а мужчину проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.