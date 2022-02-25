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Происшествия25 февраля 2022 14:46

В Петушинском районе один человек пострадал в ДТП с грузовиком и легковушкой

Авария произошла около семи часов утра 24 февраля на трассе М-7 «Волга»
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 06.55 на 119 километре федеральной трассы М-7 водитель грузовика «ДАФ» 1969 года рождения, ехавший в сторону Нижнего Новгорода, столкнулся с ехавшим впереди легковым автомобилем «Киа Рио» под управлением водителя 1981 года рождения.

В результате столкновения травму получил водитель легковушки. К счастью, госпитализация ему не потребовалась — прибывшие на место ДТП врачи оказали ему медицинскую помощь и отпустили на лечение домой.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по данному факту проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.