В Петушинском районе один человек пострадал в ДТП с грузовиком и легковушкой

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 06.55 на 119 километре федеральной трассы М-7 водитель грузовика «ДАФ» 1969 года рождения, ехавший в сторону Нижнего Новгорода, столкнулся с ехавшим впереди легковым автомобилем «Киа Рио» под управлением водителя 1981 года рождения.

В результате столкновения травму получил водитель легковушки. К счастью, госпитализация ему не потребовалась — прибывшие на место ДТП врачи оказали ему медицинскую помощь и отпустили на лечение домой.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по данному факту проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.