Во Владимире водителя за пьяную поездку отправили в колонию строгого режима

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях Владимирский областной суд пересмотрел уголовное дело по факту повторного управления автомобилем в пьяном виде. Ранее приговор по этому делу вынес Александровский городской суд, однако прокурор подал апелляцию.

Судом установлено, что еще 27 июля 2020 года водитель, ранее уже судимый за повторную езду в пьяном виде, снова был задержан нетрезвым за рулем. Это произошло в Александрове на улице Институтской. При этом проходить медосвидетельствование мужчина отказался.

Более того, выяснилось, что водительское удостоверение, которого его лишили еще 13 апреля 2018 года, он так и не сдал.

На александровца возбудили новое уголовное дело по той же статье, и 29 ноября минувшего года Александровский городской суд приговорил его к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года, лишив права заниматься работами, связанными с управлением машинами, на 2,5 года.

Однако прокурор посчитал, что водитель должных выводов для себя не сделал, и подал апелляцию, которую и рассмотрел Владимирский областной суд.

В итоге вторая инстанция усилила приговор, заменив условное наказание на реальный срок — 3 года 6 месяцев колонии строгого режима.