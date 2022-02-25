Во Владимире нельзя будет ездить по территории стадиона "Торпедо"

Октябрьский районный суд Владимира вынес решение о запрете поезда и прохода жителей Владимира по территории стадиона "Торпедо".

Напомним, что после реконструкции в 2020 году путь через стадион со стороны Ново-Гончарной улицы огородили забором, объяснив это усилением антитеррористических мер. Жители близлежащих улиц, лишившиеся возможности быстро добираться до своих домов, добились от мэрии установки публичного сервитута на территории спорткомплекса, однако дорога оказалась слишком узкой.

В мае 2021 года руководство стадиона "Торпедо" подало иск в суд с целью отменить движение через территорию комплекса. Суд иск удовлетворил.