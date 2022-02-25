В Судогде двое медиков подделывали справки о вакцинации от коронавируса

В Судогодский районный суд поступило уголовное дело в отношении двух местных жительниц, обвиняемых в совершении мелкого взяточничества и подделки официальных документов.

Как следует из обвинительного заключения, женщины, занимающие определенные должности в учреждении здравоохранения, вступили между собой в предварительный сговор, используя свое служебное положение, занимались заполнением медицинских документов для прохождения людей вакцинации от новой коронавирусной инфекции. На самом деле пациенты прививки не делали. За свою "работу" женщины получали денежное вознаграждение.

Судебное заседание по делу назначено на 14 марта.