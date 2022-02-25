Во Владимире ликвидирован пожар в магазине продуктов

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 09.07 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о возгорании в магазине, расположенном в доме №9 по улице Фейгина.

На место ЧП выехал 21 сотрудник МЧС на шести пожарных машинах. По прибытию на место обнаружилось, что из торговой точки валит дым. Два звена газодымозащитников прошла внутрь и ликвидировали возгорание на площади 1 квадратный метр. В ходе тушения было эвакуировано шесть человек, к счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.