В Александрове после ссоры приятелей гость ушел и украл телевизор

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях дознаватели полиции Александрова возбудили уголовное дело по факту грабежа.

По версии следствия, в полицию обратился хозяин дачи, который рассказал, что вместе с приятелями находился в домике, когда между ними вспыхнул конфликт. После ссоры один из друзей ушел, но прихватил с собой телевизор, стоявший на тумбочке.

Так как хищение было открытым, уголовное дело было возбуждено по статье «Грабеж», подозреваемого задержали и тот в хищении телевизора сознался. Саму апаратуру также изъяли и вернули хозяину.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, подозреваемого на время следствия отпустили под подписку о невыезде.