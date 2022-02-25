В автобусах Владимира проверили соблюдение масочного режима

В течение всей рабочей недели сотрудники мэрии и полиции проводили проверки на общественном транспорте. Всего было проверено 25 автобусов и троллейбусов.

Как показали проверки, экипажи машин были в масках, а вот пассажиры «коронавирусные» ограничения соблюдали не всегда.

Так, за пять дней было выявлено семь нарушений масочного режима, однако только в двух случаях были составлены протоколы об административных правонарушениях. С остальными нарушителями ограничились профилактическими беседами.

В мэрии подчеркнули, что продолжат проведение аналогичных проверок.