В Гусь-Хрустальном сбытчик наркотиков маскировался под курьера доставки

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в полицию Гусь-Хрустального обратился местный житель, который рассказал о странном молодом человеке, одетом в форму доставщика еды одного из популярных сервисов, и имеющего соответствующую сумку. Горожанина насторожило то, что доставщик ходил по улице, и что-то фотографировал на телефон.

Прибывшие на место полицейские задержали на улице схожего по приметам парня, и в ходе разговора тот сознался, что приехал из соседнего региона, чтобы распространять наркотики.

В телефоне 22-летнего молодого человека были обнаружены адреса тайников-закладок, которые, по версии следствия, он сам и организовал. По этим адресам было изъято 22 свертка с порошкообразным веществом, в котором эксперты признали героин общей массой 117,55 грамма.

По факту покушения на крупный сбыт наркотиков на парня возбудили уголовное дело, на днях его расследование было завершено.

В скором времени молодой человек предстанет перед Гусь-Хрустальным городским судом.