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Происшествия25 февраля 2022 8:26

Пьяному владимирцу, по вине которого погибла девушка, дали пять лет тюрьмы

Также мужчина выплатил родственникам погибшим крупную компенсацию
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Ленинский районный суд Владимира вынес приговор 29-летнему жителю Владимира.

Установлено, что ночью 24 июля 2021 года мужчина управлял автомобилем «Хендай Солярис» в состоянии алкогольного опьянения и ехал по проспекту Ленина со стороны ул. Пичугина в сторону ул. Чайковского.

Как сообщает областная прокуратура, он не остановился на красный сигнал светофора на перекрестке пр-та Ленина и Ново-Ямского переулка. Выехав на перекресток, он столкнулся с автомобилем «Хендай Солярис», который в это время поворачивал налево со встречного направления движения.

В дорожно-транспортном происшествии пассажирке автомобиля, с которым столкнулся мужчина, причинены телесные повреждения, повлекшие ее смерть.

В судебном заседании подсудимый признал вину в полном объеме, в содеянном раскаялся, выплатил родственникам погибшей крупную сумму денежных средств в счет компенсации морального вреда.

Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права на управление транспортными средствами на срок 2 года 9 месяцев.