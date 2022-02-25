Во Владимирской области за сутки подтвердилось 1363 случая коронавируса

Из 1363 зарегистрированных в регионе случаев наибольшее количество — 419, приходится на Владимир. На втором месте Ковровский район с 207 случаями, на третьем Меленковский район со 164 заболевшими.

В Муромском районе подтверждено 137 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Суздальском районе 83, в Юрьев-Польском районе 77, в Кольчугинском районе 71, в Александровском районе 47, в Камешковском районе 36, в Радужном 34, в Петушинском районе 19, в Гусь-Хрустальном районе 15, в Собинском районе 12, в Селивановском районе 11, в Гороховецком районе 10, в Вязниковском районе девять, в Судогодском районе семь, в Киржачском районе пять.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 133647 случаев заражения коронавирусом.