Новый прокурор Владимирской области проведет прием обманутых дольщиков

Как сообщает прокуратура Владимирской области, новый прокурор Владимирской области Владислав Александрович Малкин 2 марта в 10.00 проведет прием граждан по вопросам соблюдения прав участников долевого строительства.

Прием будет проводиться в прокуратуре Владимирской области, которая находился на Октябрьском проспекте, 9.

С учетом того, что из районов добраться могут не все, надзорное ведомство частично организует прием людей по видеоконференцсвязи из всех районных и городских прокуратур.

Чтобы принять участие в приеме, следует предварительно записаться, для чего необходимо позвонить по телефонам: (4922) 32-71-25, (4922) 32-39-43.