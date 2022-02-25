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Общество25 февраля 2022 6:36

Новый прокурор Владимирской области проведет прием обманутых дольщиков

Владислав Малкин назначил свой первый приемный день
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, новый прокурор Владимирской области Владислав Александрович Малкин 2 марта в 10.00 проведет прием граждан по вопросам соблюдения прав участников долевого строительства.

Прием будет проводиться в прокуратуре Владимирской области, которая находился на Октябрьском проспекте, 9.

С учетом того, что из районов добраться могут не все, надзорное ведомство частично организует прием людей по видеоконференцсвязи из всех районных и городских прокуратур.

Чтобы принять участие в приеме, следует предварительно записаться, для чего необходимо позвонить по телефонам: (4922) 32-71-25, (4922) 32-39-43.