В Кольчугинском районе жилой дом сгорел в результате крупного пожара

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 20.25 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступил звонок, в ходе которого очевидцы сообщили о горящем доме в деревне Собино на улице Вторая.

На место ЧП были направлены 12 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. Как выяснилось по приезду, вызов был поздним, и когда подразделения прибыли, дом полыхал по всей площади, причем огонь угрожал перекинуться на соседние постройки и дома.

Пожарные локализовали пламя, не дав ему распространиться, и ликвидировали пожар на площади 150 квадратных метров. К счастью, никто из людей во время ЧП не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.