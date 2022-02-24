Ольга Ильина назначена главным педиатром Владимирской области

Ольга Ильина. Фото департамента здравоохранения

Главным внештатным педиатром департамента здравоохранения Владимирской области назначена врач-педиатр Ольга Ильина – заведующая детской поликлиникой Городской больницы №2 г. Владимира.

Ольга Алексеевна Ильина в 2002 году окончила Ивановскую государственную медицинскую академию по специальности «Педиатрия» и ординатуру по этой же специальности. Работает в системе здравоохранения Владимирской области 20 лет.

С 2003 года – врач-педиатр в Областной детской клинической больнице. С 2016 года – заместитель начальника отдела организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Владимирской области, с 2018 года – начальник отдела организации медицинской помощи. С 2020 года – заведующая детской поликлиникой Городская больница №2 г. Владимира.

Напомним, что ранее главным внештатным педиатром была Светлана Макарова, которая недавно оставила этот пост и должность главврача ОДКБ.