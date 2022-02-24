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Общество24 февраля 2022 13:41

Во Владимире прививку от коронавируса сделали более 176 тысяч жителей

Таковы результаты прививочной кампании на 24 февраля
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает администрация города Владимира, по информации областного департамента здравоохранения, во Владимире привились от коронавирусной инфекции 176777 жителей, причем 17246 человек прошли полный курс вакцинации.

Во Владимире для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 80 процентов взрослых, или 230113 человек. В настоящее время этот план выполнен на 76,8 процентов. Также в столице региона привилось 72,7 процентов граждан возраста «60+».

Всего с начала эпидемии во Владимир поставлено 229677 доз вакцины от коронавируса.