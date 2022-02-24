Во Владимирской области снизилось количество ДТП с пьяными водителями

Как следует из статистики полицейского ведомства, количество дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей во Владимирской области в 2022 году сократилось с 20 до 12 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в областном центре тоже стало меньше таких аварий — их число сократилось с трех до одной.

Во многом это произошло благодаря профилактике, в частности, сплошным проверкам, которые все чаще проводятся на территории региона.

Так, 23 февраля очередные рейды состоялись во Владимире. На дороги вышло шесть дополнительных экипажей областной спецроты ДПС. Всего было проверено 200 машин, причем в 22 случаях водителей привлекли к административной ответственности, в том числе у трех из них не оказалось водительских удостоверений.

Подобные рейды будут продолжены и в других уголках Владимирской области.