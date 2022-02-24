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Происшествия24 февраля 2022 12:12

В Александрове во время застолья женщина убила случайного знакомого

На днях Александровский городской суд вынес ей обвинительный приговор
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, жительницу Александрова признали виновной в преступлении, которое было совершено в августе 2021 года.

Как установил суд, 22 августа дама и ее супруг распивали у себя в квартире спиртное. К вечеру алкоголь закончился, и пара отправилась в магазин, где познакомилась с ранее неизвестным мужчиной. Тот признался, что ему негде переночевать, поэтому супруги пригласили его к себе.

Втроем они вернулись домой, и продолжили пить спиртное, но в какой-то момент между мужчинами завязалась перепалка, которая переросла в драку. Тогда хозяйка схватила нож и несколько раз ударила гостя по корпусу, отчего тот скончался на месте.

После убийства супруги сбежали из дома и спрятались у друзей. Тело обнаружили лишь 31 августа, а мужа и жену сотрудники уголовного розыска задержали 3 сентября в той самой квартире, где они прятались.

С учетом всех обстоятельств, суд признал женщину виновной и приговорил ее к 8 годам лишения свободы, которые ей предстоит отбывать в колонии общего режима.