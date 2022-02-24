Во Владимире построят дорогу и мост через Клязьму

Глава города Андрей Шохин обсудил с врио губернатора Александром Авдеевым вопрос строительства второго автомобильного моста через Клязьму. Глава региона поддержал данную инициативу.

Результатом встречи стало подписание администрацией города Владимира постановления «О подготовке документации по планировке территории для размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры, пешеходных дорожек и площадок в пойме р. Клязьма г. Владимира».

Проект строительства моста пройдет в два этапа. Первый этап включит в себя строительство дороги в Загородном, которая соединит Судогодское шоссе с микрорайоном Лунёво (планируемая протяженность дороги составит 3 - 3,5 км). На втором этапе произведут смычку этого направления с площадью Фрунзе и возведение самого моста.