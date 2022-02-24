Во Владимирской области сокращается количество ковидных коек

24 февраля во Владимирской области лабораторно подтверждено 1543 новых случая заболевания COVID-19. Всего во Владимирской области зарегистрировано 132284 случая заболевания.

По состоянию на 24 февраля в медорганизациях региона действуют 2060 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией (вчера было 2110). 76,3 процента из них занято (1572), свободны 488 коек.

90992 пациента с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 463 человека. За период наблюдения в области отмечено 3193 летальных случая (+3 за сутки).

Во Владимирской области, как и во всех регионах страны, работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Добровольцы региона активизировали акцию социальной взаимопомощи «Мы вместе». Номер «горячей линии», по которой можно обратиться к волонтёрам: 8 (800) 200-34-11.

В области продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Первый её этап прошли 636244 жителя региона, второй – 613310.