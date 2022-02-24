В Ковровском районе на М-7 построят две новые одноуровневые развязки

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», новые развязки появятся на 232-233 километрах в районе Дроздовки и на 241-242 километрах автодороги М-7 «Волга» между Пестово и Сенино.

Строить их будут в рамках второго этапа капремонта участка с 222 по 244 километр, а необходимость обусловлена тем, что отрезок очень загружен — по нему проезжает порядка 20 тысяч автомобилей в сутки, а из-за левых поворотов и пересечений с другими дорогами здесь нередко происходят ДТП.

Планируется, что в ходе работы над петлями будет отремонтировано около 2 километров М-7, в том числе здесь расширят насыпь, укрепят обочину и заменят дорожную одежду.

Новое полотно обещают выполнить из износостойкого материала для дорог с интенсивным движением. Заезд на петли организуют через специальные переходно-скоростные полосы.

Также здесь нанесут дорожун разметку, установят 108 новых светильников, 75 дорожных знаков и более 7 километров барьерных ограждений.

Если все пойдет по плану, то все работы, которые начнут весной, завершат уже к декабрю 2022 года.