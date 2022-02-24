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Происшествия24 февраля 2022 9:34

В Петушинском районе полицейские обнаружили четыре «резиновые квартиры»

В скором времени их хозяйки предстанут перед судом
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях дознаватели полиции Петушинского района завершили расследование четырех уголовных дел по факту фиктивной постановки на учет иностранцев.

Во всех четырех случаях фигурантами по делу оказались женщины, которые оформляли уведомления о пребывании по месту жительства иностранцев в своих домах.

Так, 33-летняя дама оформила такие уведомления на троих иностранцев, 44-летняя женщина — на 13 человек, 39-летняя местная жительница — на двоих, а 46-летняя хозяйка оформила у себя троих граждан иностранных государств.

Все факты вскрылись благодаря участковым полиции. В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями переданы на рассмотрение в Петушинский районный суд.