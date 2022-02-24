Житель Гусь-Хрустального отсудил компенсацию за повреждение машины гравием, оставшимся после ямочного ремонта

Житель Гусь-Хрустального подал иск "Дорожно-транспортному управлению №3" на на сумму 50 тысяч 400 рублей, плюс судебные расходы.

Выяснилось, что 4 мая 2021 года истец ехал по дороге «Гусь-Хрустальный – Лесниково — Купреево». На 19-м километре из-под колес встречной машины в его автомобиль полетели камни, в результате чего были повреждены лобовое стекло, передний бампер, капот.

В тот день гусевский филиал "ДСУ-3" проводил работы по ямочному ремонту дороги струйно-инъекционным методом, при этом место проведения работ не было обозначено знаками «Дорожные работы» и «Выброс гравия».

Суд пришел к выводу, что ДСУ-3 ненадлежащим образом исполнило обязанности по содержанию участка дороги, не обеспечив безопасное движение транспорта — сотрудники предприятия не проконтролировали состояние дороги после ремонта и не убрали рассыпанный щебень.

Исковые требования удовлетворены полностью. При этом суд отмечает, что наличие предупреждающих знаков на спецтехнике дорожников в момент ремонта при рассыпанном на проезжей части щебне после окончания работ не могло обеспечить безопасность дорожного движения. А доводы госпредприятия, что вмятины на машине истца могли быть сделаны при других обстоятельствах, не подтверждены доказательствами - назначения судебной экспертизы ответчик не просил.

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.