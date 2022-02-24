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Происшествия24 февраля 2022 7:38

В Муроме мошенники оформили кредиты на двух жительниц города

Когда банки стали требовать возврата долга, муромлянки обратились в полицию
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, две женщины обратились в муромскую полицию после того, как банки начали требовать с них погашение кредитов, которые они никогда не оформляли.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что обе женщины незадолго до этого передавали копии своих документов 29-летней муромлянке, которую вскоре задержали.

По версии следствия, дама использовала копии документов для оформления кредитов, которые тратила по собственному желанию. Всего она взяла более 43 тысяч рублей в общей сложности.

В настоящее время по данному факту возбуждены дела по статье «Мошенничество в сфере кредитования».