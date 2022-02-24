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Общество24 февраля 2022 7:14

Во Владимире пройдет лыжный марафон памяти Алексея Прокуророва

Она состоится в парке "Дружба"
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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26-27 февраля в парке "Дружба" состоится XIII лыжный марафон памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. В ней примут участие 500 спортсменов из более чем 25 регионов страны.

Соревнования пройдут в два дня: 26 февраля на старт выйдут мальчики и девочки 9-16 лет, они преодолеют дистанции в 1, 5 и 10 километров. 27 февраля побегут 20,30 и 50 километров спортсмены от 17 лет и старше.

Открытие соревнований состоится со старта юных спортсменов 5-8 лет «Марш малышей» на дистанцию 1 километр. Начало соревнований в 11 часов, оба дня.