Во Владимире пройдет лыжный марафон памяти Алексея Прокуророва

26-27 февраля в парке "Дружба" состоится XIII лыжный марафон памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. В ней примут участие 500 спортсменов из более чем 25 регионов страны.

Соревнования пройдут в два дня: 26 февраля на старт выйдут мальчики и девочки 9-16 лет, они преодолеют дистанции в 1, 5 и 10 километров. 27 февраля побегут 20,30 и 50 километров спортсмены от 17 лет и старше.

Открытие соревнований состоится со старта юных спортсменов 5-8 лет «Марш малышей» на дистанцию 1 километр. Начало соревнований в 11 часов, оба дня.