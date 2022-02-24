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Происшествия24 февраля 2022 7:09

В Муроме 11-летний мальчик в батутном центре получил травму головы

Происшествие случилось днем 23 февраля в «Хайппарке»
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, около 13.00 в местном батутном центре «Хайппарк» ребенок 2011 года рождения во время игры получил острую закрытую черепно-мозговую травму, в результате чего был госпитализирован в детскую больницу Мурома.

В настоящее время врачи оценивают состояние ребенка, как тяжелое. На место выезжал городской прокурор. В настоящее время по факту случившегося организована проверка, надзорному ведомству предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, после чего будет дана оценка соблюдению правил предоставления развлекательных услуг населению.

Результаты и ход проверки областная прокуратура взяла на свой контроль.