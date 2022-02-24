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Здоровье24 февраля 2022 6:27

Во Владимирской области 24 февраля коронавирус подтвержден у 1543 человек

Лидером снова является Владимир
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Во Владимирской области за прошедшие сутки 24 февраля лабораторно подтверждено 1543 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

743 случая во Владимире, 158 - в Ковровском, 142 - в Меленковском, 133 - в Муромском, 95 - в Александровском, 52 - в Кольчугинском, 48 - в Гусь-Хрустальном, 46 - в Юрьев-Польском, 34 - в Гороховецком, 20 - в Камешковском, 17 - в Вязниковском, 15 - в Селивановском, 11 - в Суздальском, 8 - в Киржачском, 7 - в Радужном, по 6 - в Петушинском и Судогодском, 2 - в Собинском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 132 284 случая заболевания (35749 сл. в г. Владимире, 14146 сл. в Муромском, 15643 сл. в Ковровском, 5037 сл. в Петушинском, 6750 сл. в Кольчугинском, 8753 сл. в Александровском, 5689 сл. в Юрьев-Польском, 11266 сл. в Гусь-Хрустальном, 1441 сл. в Судогодском, 2976 сл. в Собинском, 1092 сл. в г. Радужный, 4657 сл. в Киржачском, 2845 сл. в Камешковском, 2381 сл. в Гороховецком, 3240 сл. в Меленковском, 4344 сл. в Вязниковском, 4489 сл. в Суздальском, 1786 сл. в Селивановском).