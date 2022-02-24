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Общество24 февраля 2022 6:10

В Коврове открыли бюст Михаилу Калашникову

Его поставили на территории парка "Патриот"
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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фото с официального сайта администрации Коврова

фото с официального сайта администрации Коврова

22 февраля на территории парка «Патриот» состоялось торжественное открытие бюста советскому и российскому конструктору стрелкового оружия, доктору технических наук, Герою РФ, дважды Герою Социалистического труда, генерал-лейтенанту Михаилу Калашникову. Бюст предоставлен в рамках реализации проекта «Аллея российской славы» руководителем проекта Михаилом Сердюковым.

Глава города Елена Фомина подчеркнула, что имя Михаила Калашникова – создателя легендарного автомата АК-47 тесно связано с Ковровом: « В Коврове с 1946 по 1947 год он работал над созданием первых образцов автомата АК – 47. Именно здесь ему помогли воплотить его идею в металле. Именно здесь проходили первые испытания главного изобретения его жизни. Это оружие и сегодня успешно служит российской армии и армиям многих стран мира. Жизненный путь Михаила Калашникова — это пример беззаветно преданного отношения к своему делу и своей Родине. Мы гордимся тем, что в нашем городе жили и работали многие знаменитые оружейники. И сегодня наша задача предать эту память подрастающему поколению. Только сохраняя историю, можно уверенно смотреть в будущее».