В Коврове открыли бюст Михаилу Калашникову

фото с официального сайта администрации Коврова

22 февраля на территории парка «Патриот» состоялось торжественное открытие бюста советскому и российскому конструктору стрелкового оружия, доктору технических наук, Герою РФ, дважды Герою Социалистического труда, генерал-лейтенанту Михаилу Калашникову. Бюст предоставлен в рамках реализации проекта «Аллея российской славы» руководителем проекта Михаилом Сердюковым.

Глава города Елена Фомина подчеркнула, что имя Михаила Калашникова – создателя легендарного автомата АК-47 тесно связано с Ковровом: « В Коврове с 1946 по 1947 год он работал над созданием первых образцов автомата АК – 47. Именно здесь ему помогли воплотить его идею в металле. Именно здесь проходили первые испытания главного изобретения его жизни. Это оружие и сегодня успешно служит российской армии и армиям многих стран мира. Жизненный путь Михаила Калашникова — это пример беззаветно преданного отношения к своему делу и своей Родине. Мы гордимся тем, что в нашем городе жили и работали многие знаменитые оружейники. И сегодня наша задача предать эту память подрастающему поколению. Только сохраняя историю, можно уверенно смотреть в будущее».