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Общество24 февраля 2022 5:47

Костеревский кукольный спектакль отправится на гастроли по деревням Владимирской области

Спектакль выпущен благодаря проекту «Как слово наше отзовётся», получившему грант Президентского фонда культурных инициатив
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото предоставлено Ресурсным центром "ДАНКО"

Фото предоставлено Ресурсным центром "ДАНКО"

В Костерёвском городском культурно-досуговом центре состоялась премьера кукольного спектакля «Дружба крепнет добрым делом». Это история о том, что верные друзья всегда готовы прийти на помощь.

Дети были не только зрителями, но и участвовали в представлении, помогали героям: угадывали загадки, произносили волшебные слова.

Спектакль выпущен благодаря проекту «Как слово наше отзовётся», получившему грант Президентского фонда культурных инициатив. На его средства удалось приобрести звуковое оборудование. А вот кукол и декорации участники творческой мастерской «Мы и куклы» под руководством Людмилы Строгановой сделали своими руками.

– Изначально мы планировали привлечь к подготовке спектакля детей, у наших воспитанников даже есть опыт: они ставили спектакль на Масленицу. Но началась очередная волна коронавируса, многие болели и нам пришлось делать постановку своими силами, – говорит Марина Климова.

В ближайшее время кукольная постановка отправится на гастроли по деревням и сёлам Петушинского района. Проект так и задумывался: детям из глубинки редко удаётся приехать с родителями в городской театр, поэтому театр приедет к ним.