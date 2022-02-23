Во Владимирскую область прибыли первые беженцы

В Камешковский район 22 февраля прибыли первые беженцы из Донецкой народной республики.

Две семьи, женщины и дети приехали самостоятельно на поезде. Их встретила заместитель главы Камешковского района по социальным вопросам Наталья Терентьева. Для самого маленького беженца, которому исполнилось восемь месяцев, пришлось срочно искать коляску. Неравнодушные жители города в течение нескольких часов нашли "средство передвижения" и собрали игрушки.

24 февраля автобус с беженцами из ДНР и ЛНР прибудет в Ковров. Для них приготовлено сразу несколько пунктов размещения - гостиница "Ковров", один из заводских профилакториев, загородный оздоровительный лагерь и ещё несколько вариантов.