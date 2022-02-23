Во Владимире пройдет фестиваль финно-угорской культуры

26 февраля с 11.45 до 17.00 во Владимирской научной библиотеке пройдет фестиваль финно-угорской культуры «Колесо Калевалы».

Гостей ждет увлекательный час чтения оригинального эпоса и других произведений на русском и языке Коми в исполнении Заслуженного артиста РФ, актера Московского Драматического театра Николая Мальцева.

Все желающие освоят «девичьи премудрости красавицы Айно и хозяйки Лоухи» на мастер-классах по изготовлению национальных оберегов (куклы-рванки), браслетов из бисера и фигурок из глины. Завораживающее мастер-шоу от мастерицы по прядению на финской прялке унесет в мир национальной культуры народа.

Кроме того, владимирцы увидят фольклорный спектакль в исполнении студентов Владимирского областного колледжа культуры и искусства по сказкам Степана Писахова и Бориса Шергина «Морожены песни», а также красивую, яркую, фильм-сказку о добре и зле «Сампо» по мотивам карело-финского эпоса «Калевала» совместного советско-финского производства режиссера Александра Птушко.

Подробную программу вы можете узнать на сайте библиотеки.