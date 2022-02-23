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Здоровье23 февраля 2022 11:47

Во Владимирской области свободны 564 ковидные койки

Занято 73,3 процента
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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23 февраля во Владимирской области лабораторно подтверждено 1687 новых случаев заболевания COVID-19. В медорганизациях региона действуют 2110 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 73,3 процента из них занято (1546), свободны 564 койки. 145 человек было госпитализировано.

90539 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 451 человек. За период наблюдения в области отмечено 3190 летальных случаев (+4 за сутки).

Во Владимирской области, как и во всех регионах страны, работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Добровольцы региона активизировали акцию социальной взаимопомощи «Мы вместе». Номер «горячей линии», по которой можно обратиться к волонтёрам: 8 (800) 200-34-11.

В области продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Первый её этап прошёл 636161 житель региона, второй – 613225.