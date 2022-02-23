Жители Владимирской области просят депутатов ЗС помочь со строительством дорог, школ и больниц

Депутаты Законодательного Собрания приступили к формированию списка наказов избирателей. Перечень пожеланий и рекомендаций необходимо направить в обладминистрацию до 15 марта.

Хотя список на данный момент предварительный, уже сейчас можно понять, о чем в основном просят жители: строительство новых дорог, реконструкция и строительство больниц и школ, открытие новых спортивных площадок.

Например, жители Варфоломеевского сельского поселения Камешковского района просят построить ФАП в поселке Краснознаменский. Нынешний находится в старом доме с печным отоплением, а обслуживать фельдшеру приходится 430 человек с трех окрестных деревень. В Маренкино Александровского района ситуация еще плачевнее – ближайший ФАП в 25 км от деревни. Депутаты предлагают построить медпункт и в ней. В списке наказов также строительство станции скорой помощи в Муроме.

В предварительный перечень наказов попали предложения софинансировать строительство спортзала на территории стадиона «Торпедо» в Киржаче, ледового катка в Вязниках и крытого манежа конноспортивной школы в Муроме.

Множество вопросов касаются образования. Депутаты предлагают помочь в строительстве школы в поселке Новки Камешковского района и ремонта старых школ в Александрове. Традиционно депутаты просят заложить средства на подготовку к новому учебному году.