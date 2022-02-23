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Здоровье23 февраля 2022 7:30

Во Владимирской области 23 февраля коронавирус подтвержден у 1687 человек

Это меньше, чем за прошлые сутки
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Во Владимирской области за прошедшие сутки 23 февраля лабораторно подтверждено 1687 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

678 заболевших во Владимире, 201 - в Ковровском, 189 - в Меленковском, 152 - в Муромском, 134 - в Александровском, 55 - в Гороховецком, 52 - в Юрьев-Польском, 47 - в Кольчугинском, 41 - в Гусь-Хрустальном, 27 - в Камешковском, 22 - в Киржачском, 21 - в Селивановском, 14 - в Собинском, 13 - в Вязниковском, 12 - в Судогодском, 11 - в Петушинском, 10 - в Радужном, 8 - в Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 130 741 случай заболевания (35006 сл. в г. Владимире, 14013 сл. в Муромском, 15485 сл. в Ковровском, 5031 сл. в Петушинском, 6698 сл. в Кольчугинском, 8658 сл. в Александровском, 5643 сл. в Юрьев-Польском, 11218 сл. в Гусь-Хрустальном, 1435 сл. в Судогодском, 2974 сл. в Собинском, 1085 сл. в г. Радужный, 4649 сл. в Киржачском, 2825 сл. в Камешковском, 2347 сл. в Гороховецком, 3098 сл. в Меленковском, 4327 сл. в Вязниковском, 4478 сл. в Суздальском, 1771 сл. в Селивановском).