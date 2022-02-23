В Камешковском районе сгорел частный дом

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

22 февраля в 22.45 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Камешковский район, д. Плясицыно, д. 99. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Сообщение о пожаре было поздним и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений частный дом горел по всей площади. Была угроза распространения пожара на соседний дом.

Пожарные не допустили распространения огня и ликвидировали пожар на площади 90 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 5 единиц техники, 15 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.