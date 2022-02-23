Во Владимирской области мужчины предпочитают жениться до 30 лет

Сегодня отмечают День защитников Отечества. Самыми точными данными о мужчинах 33 региона располагает статистика.

На 1 января 2021 года во Владимирской области проживало 609 917 мужчин. 31748 из них еще не достигли возраста пяти лет, а 59 человек перешагнули столетний юбилей. Больше всего мужчин региона можно отнести к возрастной группе 30-34 года. В 2021 году их было 54 325 чел. Родилось в прошлом году 5244 мальчиков.

Из всего мужского населения 471 033 человека живут в городах, а 138 884 мужчин относятся к категории «сельские жители». Ожидаемая продолжительность жизни составила 64,6 лет.

В 2020 году по различным причинам умерло 11677 мужчин. 51 человек - моложе трудоспособного возраста, 3949 - в трудоспособном возрасте и 7656 - старше трудоспособного возраста.

Мужчины в 2020 году охотнее всего вступали в брак в возрасте 25-29 лет – 1722 человека, чуть реже в ЗАГСе встречались женихи возраста 30-34 лет – 1384 человека, а третий по популярности возраст у владимирских мужчин для вступления в брак оказался возраст в 20- 24 года – 1157 человек. Также 218 женихов женились в 60 лет и старше.