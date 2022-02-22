КПРФ через суд добилась разрешения на проведение митинга во Владимире 23 февраля

22 февраля в Октябрьском районном суде города Владимира рассмотрели иск от Владимирского регионального отделения КПРФ о незаконном отказе им в проведении митинга на площади Ленина в честь 23 февраля.

Суд в итоге удовлетворил иск партии и разрешил провести митинг. По решению суда, на администрацию города Владимира возложена обязанность не чинить представителям регионального отделения КПРФ препятствий в проведении 23 февраля 2022 года с 11.00 до 12.30 митинга.

Напомним, что это первое подобное решение суда. Ранее всегда отказ в проведении митингов оппозиционными партиями во Владимире оставался неизменным.