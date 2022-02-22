В Коврове сотрудница курьерской службы присвоила больше 500 тысяч рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней жительницы Коврова. Она обвиняется в присвоении, совершенном в крупном размере.

Как сообщает областное УМВД, в полицию поступило сообщение о том, что фирма, продающая ювелирные украшения, направила заказы клиентам через курьерскую службу, однако оплату за них не получила и по окончании срока хранения отправления не были возвращены.

В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что сотрудница курьерской фирмы, занимавшая должность менеджера по работе с клиентами, самостоятельно отвозила заказы некоторым клиентам, но полученные от них наличные в кассу не вносила. Таким образом, с февраля по август прошлого года она присвоила более 500 тысяч рублей, полученных в качестве оплаты за 33 заказа.

Обвиняемая свою вину отрицать не стала. Уголовное дело направлено в суд. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.