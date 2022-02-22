РЖД просят передать им автопарковку у владимирского вокзала

Во Владимире готовят схему благоустройства территории у железнодорожного вокзала. Об этом на горсовете рассказал Андрей Шохин. Он отметил, что с проектом хотят заявиться в Ростуризм.

- Мы смотрим, какие пешеходные связи нужно организовать для туристов. Нужна, конечно, навигация. Продумываем финансирование разработки этой схемы. Как только она будет готова, мы ее обсудим с депутатами. Мы хотим попасть в федеральную программу с кодами по линии Ростуризма. Все мы ожидаем огромное количество туристов к юбилею Суздаля в 2024 году. Будут прибывать на поездах и машинах. Наша задача – создать лицо города, учесть исторический облик. Нужно менять и сам вокзал. Раньше там был эскалатор, а сейчас только лестницы, - сказал глава города.

Кроме того, РЖД просят передать им парковку автовокзала. Сейчас готовят общий проект реконструкции с устройством общественного и парковочного пространства.