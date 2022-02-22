Владимирский самбист взял "бронзу" на первенстве России

В Казани состоялось первенство России по самбо среди юниоров и юниорок 2002-2004 г.р. В соревнованиях приняло участие более 500 спортсменов из 60 регионов страны.

В весовой категории свыше 98 кг Владимирскую область представлял воспитанник Владимирской областной спортивной школы олимпийского резерва по самбо им. Е.В. Чичваркина Илья Мешков.

Проведя четыре встречи, Илья незначительно уступил преимущество лишь в одной из них победителю данных соревнований, и занял третье место. По итогам соревнований Илья Мешков вошёл в состав сборной команды страны и выполнил норматив «Мастер спорта России».