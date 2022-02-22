Соединять Октябрьский проспект с Театральной площадью в этом году не будут

На заседании горсовета депутаты спросили у главы города Андрея Шохина, планируется ли соединение Октябрьского проспекта с Театральной площадью. Градоначальник ответил, что в этом году проект не реализуется, поскольку необходимо согласование с Министерством культуры и изменением охранных зон.

- Последнее обсуждение состоялось с Александром Авдеевым по разгрузке центра города Владимира. Это будет небыстрый процесс, потому что нужно менять зоны охраны Золотых ворот. Должно пройти какое-то время. Получается, реализовать сам проект быстрее, чем провести подготовительную работу, чем получить согласие Минкульта России, потому что это историческая часть города. Но мы все равно к этому идем, потому что главная цель этого — защита Золотых ворот от транспорта. Мы должны минимизировать поток транспорта через Золотые ворота, особенно общественного большегрузного транспорта, чтобы было меньше разрушений. Сейчас мы подходим к согласованию с Минкультом и проекту охранных зон, которые нужно изменить, - пояснил Шохин.

Также затронули вопрос о продолжении кольцевой развязки на улице Чапаева. Глава города отметил, что сначала нужно закончить строительство Рпенского проезда. Кроме того, необходимо разработать проектно-сметную документацию по расширению улицы Чапаева, чтобы с ней выходить на федеральные программы.