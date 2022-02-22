Суд обязал городскую администрацию привести в порядок дороги в Юрьевце

Прокуратура Владимира выявила нарушения в содержании автомобильных дорог по ул. Институтский городок, ул. Гвардейской, мкр. Юрьевец – мкр. Спасское, мкр. Спасское – мкр. Мосино.

Так, при обследовании автодороги мкр. Спасское – мкр. Мосино установлено отсутствие стационарного электрического освещения, пешеходных тротуаров, дорожной разметки, повреждение дорожного покрытия более предельно допустимых параметров.

При обследовании автомобильной дороги мкр. Юрьевец – мкр. Спасское выявлено отсутствие пешеходных тротуаров, стационарного электрического освещения. Нарушение установленных требований допущено также при содержании автомобильных дорог по ул. Институтский городок, ул. Гвардейской г. Владимира.

По результатам проверки прокурором Владимира в суд подано административное исковое заявление об обязании городской администрации привести автомобильные дороги в соответствие с требованиями законодательства. Иск прокурора удовлетворен.