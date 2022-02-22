Во Владимире Госавтоинспекция проверит водителей на трезвость

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 23 февраля на территории Владимира состоятся специальные рейды силами сотрудников спецроты ДПС областного Управления ГИБДД.

Как обычно, ловить будут пьяных за рулем, в связи с чем инспекторы обещают проведение сплошных проверок, когда останавливать будут все автомобили без исключения.

Конкретные места дислокации в Госавтоинспекции не уточняют. Подобные рейды в будущем продолжат проводить и в других уголках региона.