Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 9:21

Для ремонта Владимирского театра драмы подрядчика нашли с третьего раза

Восстановит театр компания из Крыма
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Администрация Владимирской области, наконец, нашла подрядчика, который восстановит Владимирский театр драмы.

На торги заявилась лишь одна компания ООО "Век" из Симферополя. Сумма контракта осталась такой же, как и была заявлена - 811 миллионов 380 тысяч 822 рубля.

Компания занимается проектированием, строительством и реставрацией. Выполняла работы по крымской архитектуре XIX – XX веков и восстанавливала несколько исторических объектов.

Напомним, что реконструкция здания театра драмы должна завершиться в декабре 2023 года. Согласно проекту, нужно восстановить пострадавшие при пожаре белокаменные стены и дубовые поручни в залах театра, обновить сценическую механику, звуковую аппаратуру и световое оборудование, отремонтировать гримерки и служебные помещения, адаптировать театральную среду для инвалидов.