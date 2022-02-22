Для ремонта Владимирского театра драмы подрядчика нашли с третьего раза

Администрация Владимирской области, наконец, нашла подрядчика, который восстановит Владимирский театр драмы.

На торги заявилась лишь одна компания ООО "Век" из Симферополя. Сумма контракта осталась такой же, как и была заявлена - 811 миллионов 380 тысяч 822 рубля.

Компания занимается проектированием, строительством и реставрацией. Выполняла работы по крымской архитектуре XIX – XX веков и восстанавливала несколько исторических объектов.

Напомним, что реконструкция здания театра драмы должна завершиться в декабре 2023 года. Согласно проекту, нужно восстановить пострадавшие при пожаре белокаменные стены и дубовые поручни в залах театра, обновить сценическую механику, звуковую аппаратуру и световое оборудование, отремонтировать гримерки и служебные помещения, адаптировать театральную среду для инвалидов.