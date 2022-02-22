Владимирскую область посетят инспекторы Всемирной организации здравоохранения

Об этом сообщила в интервью агентству ТАСС специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Речь идет о производстве вакцины «Спутник V».

- Инспекции предусмотрены на март. Это все в договоренности с Российским фондом прямых инвестиций. Инспекция всегда договаривается с производителем, когда все элементы есть, - сообщила Вуйнович.

Напомним — одна из компаний, производящих «Спутник V», расположена во Владимирской области. Речь идет о компании «Генериум», которая располагается в Петушинском районе. Таким образом, она станет одной из площадок, которую должны посетить инспекторы ВОЗ в ближайшее время.