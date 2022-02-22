Во Владимире директор фирмы оплачивал гостиницу и машину заму губернатора

Как сообщают Следственное управление СК России по Владимирской области и региональное УФСБ, на днях возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора строительной компании ООО «Система».

Его подозревают в даче взятки в значительном размере врио заместителя губернатора Владимирской области.

По версии следствия, руководитель фирмы оплачивал гостиничные номера и аренду дорогого автомобиля для заместителя губернатора за общее покровительство и попустительство при введению в эксплуатацию строительных объектов. Эти события происходили с сентября по ноябрь 2021 года.

Свою вину директор полностью признал. Расследование продолжается.

Хотя в официальных сообщениях имена не упоминаются, однако гендиректором «Системы» является Сергей Русаков, которого в настоящее время судят за «дом с лишними этажами» в Коммунаре. Вероятнее всего, заместитель губернатора — Григорий Вишневский, который в настоящее время также находится под следствием за получение взяток.