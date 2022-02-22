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Здоровье22 февраля 2022 6:31

Во Владимирской области 22 февраля коронавирус подтвержден у 1724 человек

Больше всего случаев во Владимире
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Во Владимирской области за прошедшие сутки 22 февраля лабораторно подтверждено 1724 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

344 случая во Владимире, 327 - в Меленковском, 230 - в Ковровском, 182 - в Муромском, 176 - в Александровском, 96 - в Киржачском, 84 - в Кольчугинском, 73 - в Петушинском, 71 - в Юрьев-Польском, 33 - в Гусь-Хрустальном, 31 - в Гороховецком, 26 - в Собинском, 18 - в Селивановском, по 9 - в Судогодском и Камешковском, 8 - в Радужном, 5 - в Суздальском, 2 - в Вязниковском районах.

Всего во Владимирской области зарегистрировано 129 054 случая заболевания (34328 сл. в г. Владимире, 13861 сл. в Муромском, 15284 сл. в Ковровском, 5020 сл. в Петушинском, 6651 сл. в Кольчугинском, 8524 сл. в Александровском, 5591 сл. в Юрьев-Польском, 11177 сл. в Гусь-Хрустальном, 1423 сл. в Судогодском, 2960 сл. в Собинском, 1075 сл. в г. Радужный, 4627 сл. в Киржачском, 2798 сл. в Камешковском, 2292 сл. в Гороховецком, 2909 сл. в Меленковском, 4314 сл. в Вязниковском, 4470 сл. в Суздальском, 1750 сл. в Селивановском).